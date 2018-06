Trem em Los Angeles acerta um carro nos trilhos, descarrila e deixa 21 feridos

Um trem urbano de Los Angeles acertou um carro que passava pelos trilhos e descarrilou, caindo em uma rua próxima ao campus da Universidade do Sul da California neste sábado, ferindo pelo menos 21 pessoas, duas delas com gravidade.

O carro, um Hyundai Sonata de cor prata, ficou amassado e irreconhecível após a colisão, de acordo com uma testemunha ouvida pela Reuters. O trem saiu dos trilhos, acertou uma cerca de metal e passou por uma área coberta de grama antes de parar no meio da avenida Exposition Boulevard.

Uma pessoa que estava dentro do trem sofreu lesões sérias, de acordo com o corpo de bombeiros de Los Angeles, e uma outra pessoa solta das ferragens do carro se encontrava em condição grave de saúde.

Outras 19 pessoas tiveram ferimentos leves, de acordo com os bombeiros, e equipes de primeiros socorros improvisaram um espaço no gramado em frente ao Museu de História Natural de Los Angeles para prestar atendimento aos pacientes. / REUTERS