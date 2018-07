Trem lotado descarrila na periferia de Paris e deixa ao menos oito mortos

PARIS - Ao menos 8 pessoas morreram nesta sexta-feira, 12, em um descarrilamento de trem na periferia de Paris. Ao menos 350 pessoas estavam no trem no momento do acidente, que ocorreu na estação de Bretigny-sur-Orge do SNCF, o serviço de trens metropolitanos francês, a cerca de 20 km do centro de Paris.

Segundo o Ministro do Interior Manuel Valls, o número de vítimas pode aumentar. O acidente ocorreu às 17h15 da tarde (12h15, no Brasil).

Imagens de televisão mostraram um dos vagões espremidos contra a plataforma. Passageiros presos nas ferragens estão sendo resgatados pelas equipes de salvamento no local.

"Quem sofreu ferimentos mais leves já foi atendido. Vamos fazer uma busca pelo trem para ver se há mais vítimas", disse o vereador da cidade Michel Pouzol à agência Reuters. / COM AP