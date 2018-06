Trem pega fogo após descarrilar na África do Sul e deixa ao menos 18 mortos

JOHANESBURGO - Ao menos 18 pessoas morreram e 250 ficaram feridas em um acidente de trem nesta quinta-feira, 4, na Província de Free State, na África do Sul, segundo balanço provisório fornecido pelas autoridades. O porta-voz do Ministério da Saúde local, Mondli Mvambi, indicou que o número de vítimas ainda pode aumentar.

+ Trem com mais de 300 passageiros descarrila nos EUA

Segundo testemunhas, o trem descarrilou e pegou fogo após colidir com um caminhão, em circunstâncias ainda não esclarecidas, perto da cidade de Kroonstad, no centro da África do Sul, cerca de 200 km da capital Johanesburgo.

+ Colisão de trens no Egito deixa ao menos 43 mortos

"Tememos que haja outros corpos" dentro do trem, acrescentou Mvambi, que disse que as operações de resgate continuam. "Ainda há pessoas nos vagões, aquelas que queimaram", informou um dos responsáveis da companhia ferroviária, Leboho Mokhalipha.

Ainda emanava uma grande quantidade de fumaça preta de certos vagões. Alguns dos feridos foram atendidos no local do acidente, enquanto outros precisaram ser levados para hospitais.

O trem, que transportava centenas de passageiros, fazia o trajeto entre Port Elizabeth e Joanesburgo. As causas da tragédia ainda não foram determinadas pelas autoridades.

O motorista do caminhão foi hospitalizado e será submetido a exames para detectar a possível presença de álcool no sangue.

O último grave acidente no país envolvendo um trem deixou 15 mortos em 2015, quando um micro-ônibus caiu em uma via férrea e atingiu um trem. Em 1994, 64 pessoas morreram no descarrilamento de um trem perto de Durban. / AFP e REUTERS