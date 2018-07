Tremor de 5,8 graus atinge cidade da Nova Zelândia

Não há relatos de vítimas. O terremoto deu-se a uma profundidade de aproximadamente 4,7 quilômetros. "Ele foi muito violento", contou uma testemunha à "Rádio Nova Zelândia".

Christchurch, a terceira maior cidade da Nova Zelândia, se recupera de um outro terremoto, de magnitude 6,3, que matou cerca de 180 pessoas em fevereiro e causou danos estimados em US$ 11 bilhões. A "Rádio Nova Zelândia" disse que alguns shoppings foram evacuados e que produtos caíram das prateleiras em algumas lojas. Um terremoto de menor intensidade atingiu Christchurch em setembro no ano passado. As informações são da Dow Jones.