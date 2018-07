Tremor de 5,8 graus atinge Filipinas Um tremor de 5,8 graus atingiu as ilhas Babuyan, no norte das Filipinas, de acordo com o serviço geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). O terremoto ocorreu às 16h36 GMT (14h36 de Brasília). O epicentro ocorreu a 511 km ao norte da capital Manila, a uma profundidade de 25,5 quilômetros.