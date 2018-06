Tremor de 5,8 graus é registrado no Panamá

Um forte tremor foi registrado nesta quarta-feira na província de Chiriquí, no litoral do Oceano Pacífico no Panamá, próximo a fronteira com a Costa Rica. O abalo obrigou a retirada das pessoas de escolas e edifícios públicos. Não há informações imediatas sobre danos materiais ou feridos.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que tremor de terra ocorreu às 12h27 (de Brasília) e teve magnitude preliminar de 5,8 graus, com epicentro a 53 quilômetros ao sul de Puerto Pedregal, em Chiriquí, a 400 quilômetros a oeste da capital.

O tremor foi sentido com força em alguns povoados de Chiriquí, onde derrubou objetos e mercadorias em estabelecimentos comerciais. Na Cidade do Panamá, o abalo foi sentido com menor intensidade.

A litoral panamenho do Pacífico é uma região propensa a constantes tremores. / AP