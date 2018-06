Tremor de magnitude 6,1 é sentido em Tóquio Um terremoto moderado foi registrado na costa leste do Japão na noite desta quarta-feira (horário local), abalando prédios na capital Tóquio, mas até o momento não há informações sobre danos. O tremor de magnitude 6,1 ocorreu por volta das 21h05 e seu epicentro foi localizado na baía que fica a leste da região de Chiba, a uma profundidade de 10 quilômetros, segundo dados do site da Agência Meteorológica do Japão.