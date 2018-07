Tremor de magnitude 6 deixa 50 feridos na Indonésia

Alguns prédios sofreram danos estruturais significativos com o tremor

JACARTA - Um terremoto de magnitude 6 balançou a região oceânica no sudoeste da ilha turística de Bali, na Indonésia, nesta quinta-feira, 13, deixando ao menos 50 feridos e danificando templos e outros edifícios, segundo o Serviço Geológico dos EUA.

As agências de notícias locais disseram que os telhados de várias casas foram derrubados e que as paredes de alguns templos na costa também sofreram avarias com o tremor. Testemunhas relataram que há vítimas que tiveram ossos quebrados e ferimentos na cabeça.

Escolas, edifícios comerciais e hospitais foram evacuados após o tremor, enquanto que na cidade de Kuta, em um dos resorts da ilha, os hóspedes, em pânico, abandonaram o local.

De acordo com o Serviço Geológico dos EUA, que mede a atividade sísmica em todo o mundo, o tremor ocorreu nesta manhã, no horário local,(noite de quarta-feira em Brasília), a 61,3 quilômetros de profundidade e a cerca de 130 quilômetros ao sul-sudoeste de Denpasar, a capital de Bali, informou o Serviço Geológico dos EUA.

De acordo com o Centro de Alerta de Tsunami, em sua base no Havaí, não há risco de formação de tsunami. A Agência de Meteorologia e Climatologia da Indonésia elevou a magnitude do tremor para 6,8 graus e também disse que não há risco de tsunami.

Em março, um outro terremoto, de 6,5 graus, ocorreu a cerca de 250 quilômetros de Bali, a uma profundidade de 508 quilômetros, sem causar vítimas ou danos materiais. A Indonésia está localizada no "Círculo de Fogo do Pacífico", uma região de grande atividade sísmica. As informações são da Associated Press.