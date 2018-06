Tremor de magnitude 7,0 abala oeste da Colômbia O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que um tremor de magnitude 7,0 atingiu neste sábado o oeste da Colômbia. De acordo com a agência, o terremoto ocorreu às 9h16 (horário local) a 11 quilômetros da cidade de San Juan de Pasto. Até o momento, havia relatos imediatos de danos. As informações são da Associated Press.