Tremor na Turquia matou ao menos 217, mas número pode chegar a mil

Um terremoto de 7,2 graus na escala Richter atingiu na manhã de ontem a Província de Van, no sudeste da Turquia. O número inicial de mortos é de 138, mas as autoridades estimam que essa cifra deveria passar de mil. O epicentro do tremor foi a cerca de 100 quilômetros da cidade mais atingida, Ercis, que tem 92 mil habitantes.

O tremor ocorreu às 13h41 no horário local (8h41 no horário de Brasília). Mais de 70 abalos secundários já atingiram a região. Em Ercis, estima-se que 80 prédios tenham desabado, com um número inicial de 60 pessoas mortas. O prefeito da cidade, Zulfikar Arapoglu, pediu ajuda urgente. "Há muitos mortos, muitos edifícios caíram. Precisamos de médicos", declarou.

Apesar da cifra oficial, uma enfermeira que trabalha no hospital de Ercis disse ter visto mais de 100 corpos do lado de fora. "Ainda não contamos os mortos ou feridos que não estão dentro do prédio. Deixamos muitos do lado de fora porque está escuro e não queremos pisar nos corpos", relatou.

Outra cidade muito afetada pelo tremor foi Van, capital da província, com cerca de dez edifícios completamente destruídos e danos graves a centenas de outros, segundo informações do Crescente Vermelho. O número de mortos inicial na cidade é de dez, em uma população de 372 mil habitantes de maioria curda.

Além das duas cidades, também ocorreram mortes em outras localidades e o abalo foi sentido até na vizinha Armênia.

Mustafa Erdik, diretor do Observatório de Pesquisa Sismológica Kandilli, da Turquia, declarou que a situação é gravíssima e concordou com as previsões de que a cifra de mortes deve subir para mais de mil. "Estamos esperando ajuda de emergência", afirmou.

O primeiro-ministro turco, Recep Tayyep Erdogan, deixou a capital, Ancara, e voou para ajudar na coordenação dos resgates. O governo deve realizar na manhã de hoje uma reunião de emergência para tratar do terremoto.

Precariedade. Construções frágeis e falta de estrutura complicam ainda mais a situação nas cidades afetadas pelo tremor. Em muitos locais de Van, apenas moradores trabalhavam ontem nos resgates, cavando com as mãos.

Halil Celik, um dos moradores, ficou ao lado de um dos prédios que desabaram, sem ter equipamentos para entrar e salvar os soterrados.

"Ouvimos gritos e gemidos vindos dos destroços. Estamos esperando as equipes de resgate chegarem", disse.

Diante das dificuldades, o prefeito de Ercis fez um apelo por recursos. "Precisamos urgentemente de barracas e equipes de resgate. Não temos ambulâncias e a cidade só tem um hospital", declarou Arapoglu