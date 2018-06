Tremor nas Ilhas Salomão pode ter destruído vilarejos

"As informações que estamos recebendo é de que algumas aldeias a oeste e ao sul de Lata ao longo da costa foram destruídas, embora não possamos confirmar isso ainda", disse o diretor de enfermagem no Hospital Lata, cidade que fica em uma das principais ilhas do arquipélago de Santa Cruz. "Ainda há um tremo contínuo em Lata, mas nenhum edifício foi danificado aqui", acrescentou.

O diretor afirmou também que os pacientes do hospital estavam sendo evacuados para que o local pudesse abrigar qualquer ferido das aldeias atingidas.

"Disseram-nos que depois do abalo, ondas surgiram contra as aldeias. Até agora, estamos esperando em Lata e estamos evacuando pacientes em caso de haver alguma vítima".

Um membro da equipe do Departamento de Gestão de Desastres Nacionais das Ilhas Salomão disse que os funcionários estavam preocupados com a província oriental de Temotu, que inclui as Ilhas Santa Cruz. As informações são da Dow Jones.