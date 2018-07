Tremores abalam a costa oeste dos EUA e o México

Texto atualizado às 20h32

CALIFÓRNIA - Um terremoto de 5.9 graus abalou a costa de Oregon, nos Estados Unidos. Ainda não há informações sobre vítimas ou danos. A magnitude do tremor foi corrigida de 8,6 para 5,9 de acordo com a rede de TV CNN. Um minuto mais tarde, um segundo tremor foi sentido na costa da Califórnia, mas com menor intensidade (5,3 segundo a agência de notícias Reuters).

Segundo o Centro de Alertas de Tsunami do Pacífico (PTWC, na sigla em inglês), é improvável que o terremoto gere um tsunami.

México

Ainda de acordo com a CNN, um outro tremor foi sentido na Cidade do México, com magnitude 7. Segundo a Reuters, pessoas deixaram edifícios assustadas com o tremor.

O prefeito da Cidade do México, Marcelo Ebrard, escreveu em sua conta no Twitter que serviços como metrô e aeroporto internacional estavam funcionando normalmente. Segundo Ebrard, não havia sinais de danos importantes na cidade.

Segundo o serviço geológico dos EUA, o tremor ocorreu a uma profundidade de 65,6 km. É o terceiro grande terremoto ocorrido no México em menos de um mês. Em 20 de março, um tremor de 7,4 graus provocou danos em centenas de edifícios no país.

Aguarde mais informações