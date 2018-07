Tremores na Nova Zelândia derrubam igreja

Cerca de uma hora depois, houve um terceiro tremor, de magnitude 6. Segundo a polícia neozelandesa, várias pessoas foram retiradas de cerca de 30 casas e prédios que apresentaram fendas nas paredes. De acordo ainda com a polícia, seis pessoas se feriram e foram levadas a diversos hospitais no município. De acordo com as autoridades municipais, por volta de 10 mil residências ficaram sem energia elétrica e as escolas suspenderam as aulas.

A cidade de Christchurch já havia sofrido um forte tremor de 6,3 graus em fevereiro, o qual provocou a morte de 181 pessoas. A Nova Zelândia encontra-se na fenda entre as placas tectônicas do Pacífico e Oceania, e registra cerca de 14 mil terremotos anualmente. As informações são da Associated Press.