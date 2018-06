Colisão de trens perto de Dusseldorf deixa ao menos 50 feridos

BERLIM - Uma colisão de trens deixou feridos nesta terça-feira, dia 5, em Meerbusch, cidade próxima a Düsseldorf, na Alemanha. O acidente envolve um trem de passageiros e outro de carga, de acordo com a imprensa local.

A polícia citou ao jornal "Bild" algo em torno de 50 feridos, mas os bombeiros que atuam no local disseram não saber informar quantos seriam.

Os bombeiros disseram ainda que a fiação elétrica que alimenta as composições sofreu danos, o que dificulta o acesso às pessoas no trem. O jornal "Rheinische Post" está com um repórter no lugar do acidente que conseguiu identificar 5 ou 6 feridos.

Unsere Einsatzkräfte sind im Bereich der Unfallstelle eingetroffen. Derzeit wird die Lage sondiert und mit den anderen Hilfsorganisationen koordiniert. Die Verdorgung der Personen im Zug genießt hohe Priorität. Weitere Infos folgen. Die @Fw_Kaarst ist ebenfalls im Einsatz. pic.twitter.com/eYRVjjZWkR — Feuerwehr Meerbusch (@FWMeerbusch) 5 de dezembro de 2017

Um estudante ouvido pelo jornal disse que o trem fez sua redução habitual de velocidade antes de chegar na estação Meersbusch-Bovert, quando, de repente, fez uma frenagem brusca. Isso fez, segundo o relato do jovem, com que um homem fosse arremessado contra outros passageiros.

No Twitter, a concessionária que cuida da ferrovia prometeu dar prioridade ao resgate. Ainda de acordo com a empresa, o acesso ao local é difícil. Não há ainda informações sobre a gravidade dos ferimentos das vítimas. /REUTERS