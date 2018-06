Três carros-bomba matam 17 em Bagdá Três explosões com carros-bomba mataram pelo menos 17 pessoas em Bagdá ontem. O ataque mais violento ocorreu em Taji, 20 quilômetros ao norte de Bagdá, onde um suicida detonou explosivos perto de uma base militar, matando pelo menos 7 pessoas e ferindo 24. Outro veículo estacionado em um mercado lotado no bairro xiita de Shula, noroeste de Bagdá, matou 5 pessoas e feriu 13. Em Mahmudiya, 30 quilômetros ao sul de Bagdá, um terceiro ataque perto de um posto de controle do Exército matou cinco pessoas.