Três chineses são presos por rumores sobre gripe aviária

A agência de notícias Xinhua informou que duas pessoas foram detidas por cinco dias após terem escrito em seus microblogs que o vírus H7N9 foi detectado na província de Guizhou. Segundo o relatório policial, a mensagem foi postada diversas vezes, causando pânico nos moradores da região. Uma terceira pessoas que participou ativamente na divulgação dos rumores será detida por 10 dias.

A China já reportou 28 casos de pessoas afetadas pelo vírus, das quais nove morreram. Todos os casos foram registrados em Xangai e nas províncias do leste do país. As informações são da Associated Press.