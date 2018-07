A sede do governo de Huancavelica foi incendiada durante os confrontos. Centenas de estudantes universitários mantinham bloqueada a Rodovia Central por conta da renúncia do reitor da Universidade Nacional do Centro. De acordo com a emissora Radioprogramas, além das três mortes, os choques deixaram 15 feridos e resultaram na detenção de pelo menos 30 estudantes. As informações são da Associated Press.