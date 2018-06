CAIRO - Três integrantes da equipe de conselheiros do presidente do Egito, Mohamed Morsi, renunciaram em meio à crise provocada por um decreto que ampliou os poderes do mandatário, disseram fontes presidenciais nesta quarta-feira, 5.

Seif Abdel Fattah, Ayman al-Sayyad e Amr al-Leithy apresentaram suas renúncias, elevando para seis o número de funcionários da presidência que deixaram seus cargos após o decreto de Morsi.