Três dias após ataque, atirador do Colorado se apresenta ao tribunal

CENTENNIAL, COLORADO - O atirador James Holmes, 24 anos, que matou 12 pessoas durante a exibição da estreia do mais recente filme do Batman, na última sexta-feira, 20, compareceu ao tribunal nesta segunda.

Com o cabelo tingido de laranja, Holmes se sentou em frente ao juiz, que leu as acusações em um tribunal da cidade de Centennial, no Colorado. As agências descrevem o atirador com um "olhar perdido e triste" na corte. De acordo com o chefe de polícia de Nova York, Ray Kelly, Holmes teria dito que tingiu o cabelo de laranja para parecer o Coringa, inimigo de Batman na saga.

A procuradoria deve pedir que Holmes seja condenado à pena de morte pelos assassinatos. No Estado do Colorado, contudo, apenas uma pessoa foi executada desde 1976, de acordo com a imprensa local.

Ele é acusado de assassinar 12 espectadores durante a estreia do Batman, em um cinema da cidade de Aurora, no Colorado. Outras 58 ficaram feridas. A polícia diz não haver dúvidas da responsabilidade dele no ataque.

Holmes se entregou à polícia logo após o tiroteio, usando um colete a prova de balas. Desde a prisão, o atirador está sendo mantido em uma solitária, de modo a preservar sua segurança, disse a polícia.

