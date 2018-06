Três Estados da Venezuela proíbem filas noturnas em mercados

CARACAS - Governadores de três Estados venezuelanos proibiram a espera noturna nos mercados em meio ao atual período de longas filas, às vezes com desordem, em volta de lojas do país atingido pela escassez de produtos básicos.

A falta de mercadorias, como leite e papel higiênico, piorou desde os problemas na distribuição durante as festas de fim de ano, levando muitas pessoas a esperar nas primeiras horas do dia, em pé ou em redes, antes de os mercados abrirem.

As filas e a frequente disputa por lugares quando as lojas finalmente abrem são um constrangimento e uma irritação para os venezuelanos. Também tem havido protestos e prisões.

"Vamos proibir filas do lado de fora de estabelecimentos comerciais", disse a governadora de Falcón, Stella Lugo, na noite de terça-feira. "As forças de segurança receberam as instruções."

Ela se juntou aos governadores de Bolívar e Yaracuy, que anunciaram as mesmas medidas recentemente. "Filas durante a noite são perigosas para as pessoas", disse o governador de Bolívar, Francisco Rangel.

Em alguns lugares, autoridades estão controlando o acesso das pessoas aos mercados, usando o número da carteira de identidade.

A escassez de produtos afetou a popularidade do presidente, Nicolás Maduro, que atingiu 22% em dezembro, de acordo com a Datanalisis. /REUTERS