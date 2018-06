Três estrangeiros estão entre os mortos por carro-bomba no Afeganistão, diz OTAN

O ataque aconteceu perto do hospital privado Shinozada, no bairro Macrorayan. O barulho da explosão foi ouvido em toda a cidade de Cabul. Segundo o Ministério da Saúde do país, o atentado matou ao menos nove civis afegãos e um estrangeiro e feriu 60 pessoas. Mas um porta-voz norte-americano da Otan, Brian Tribus, afirmou que três empreiteiros norte-americanos estariam entre os mortos, sem dar mais detalhes sobre o ocorrido. De forma geral, é comum o surgimento de informações conflitantes após os ataques.

O ataque terrorista destruiu também uma série de veículos de civis, segundo o Ministério do Interior. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo atentado, embora o Taleban tenha intensificado ações contra as forças de segurança do Afeganistão após o fim da missão dos Estados Unidos e da Otan no país, no ano passado. Nas últimas semanas, os militantes também organizaram uma série de ataques em Cabul, depois que autoridades anunciaram a morte de um dos líderes do Taleban Mullah Mohammad Omar. Fonte: Associated Press.