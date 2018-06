Três estrangeiros são sequestrados na Líbia

Em Roma, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que não houve nenhum contato com o empregado italiano na Líbia desde sábado. "Todos os canais foram acionados" para determinar o destino dele, disse o órgão.

Um funcionário do governo da Líbia disse que um homem líbio suspeito de envolvimento em sequestros foi preso, mas não forneceu mais informações.

Os sequestros são a mais recente evidência do caos enfrentado pela nação do Norte Africano rica em energia, desde a derrubada e assassinato em 2011 do ditador Muamar Kadafi. Fonte: Associated Press.