Três foguetes caem na Zona Verde de Bagdá, segundo fontes iraquianas

BAGDÁ - Fontes de segurança do Iraque informaram que três foguetes caíram nesta quarta-feira, 8, na Zona Verde de Bagdá, sem deixar vítimas. Segundo essas fontes, seriam três foguetes Katyusha e eles deram início a um incêndio em uma parte desta zona fortificada, onde ficam embaixadas e sedes de organizações internacionais na capital iraquiana.

Sirenes foram ouvidas dentro da Zona Verde e ao menos um dos foguetes caiu a cem metros da Embaixada dos EUA, segundo as fontes de segurança. Ninguém reivindicou a responsabilidade pelos disparos.

Na noite de terça-feira, 7, ao menos duas bases militares do Iraque que abrigam soldados americanos foram alvo de mísseis balísticos disparados pelo Irã. O ataque foi uma resposta de Teerã à operação comandada pelos EUA que terminou com a morte de um dos mais importantes líderes militares iranianos, o general Qassim Suleimani, no dia 2. / AFP e REUTERS