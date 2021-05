Três foguetes são lançados do Líbano contra Israel

BEIRUTE - Pelo menos três foguetes foram disparados nesta quinta-feira, 13, do sul Líbano em direção a Israel, disseram autoridades de segurança libanesas. Eles caíram no Mar Mediterrâneo sem causar vítimas, segundo militares israelenses. O ataque ameaça abrir uma nova frente na escalada do conflito entre Israel e o grupo radical islâmico Hamas, que controla a Faixa de Gaza.

A mídia israelense informou que os foguetes foram aparentemente disparados por uma das facções palestinas no Líbano e que não é o início do envolvimento do grupo xiita Hezbollah no conflito. Os foguetes foram lançados da área de Qlayleh ao norte de Naqoura, perto da fronteira com Israel. O sul do Líbano costuma abrigar tanto as facções militantes palestinas, como o poderoso grupo xiita.

BREAKING: A short while ago, three rockets were fired from Lebanon into the Mediterranean Sea off the coast of northern Israel. — Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2021

Nenhuma sirene de ataque aéreo foi ativada no norte de Israel, o que os militares disseram que estava de acordo com o "protocolo". O desenvolvimento ocorreu quando o Hamas fez novos e pesados ataques com foguetes contra o território israelense nesta quinta-feira, ao mesmo tempo em que Israel atacava Gaza com mais bombardeios aéreos e convocava mais 9 mil reservistas.

Em 2014, após os ataques militares israelenses em Gaza, foguetes também foram disparados do sul do Líbano no norte de Israel../ AP e REUTERS