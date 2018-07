Três foram presos há um ano por suspeita de planejarem ataque em Oslo

OSLO - Há cerca de um ano, em julho de 2010, três pessoas foram presas na Noruega, suspeitas de pertenceram à rede terrorista Al-Qaeda. Os três suspeitos estiveram sob vigilância de autoridades norueguesas por um ano antes de serem detidos.

Havia suspeitas de que os três estariam planejando ataques terroristas na capital norueguesa, Oslo. Segundo a BBC, relatórios de segurança apontavam a Noruega como possível alvo de ataques terroristas devido a participação de suas tropas nas ações da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Afeganistão.

Nesta sexta-feira, uma forte explosão ocorreu no centro de Oslo, matando uma pessoa e ferindo oito pessoas. Prédios do governo norueguês foram danificados. Segundo informações da agência de notícias norueguesa NTB, o primeiro-ministro Jens Stoltenberg, cujo edifício foi atingido, está em segurança.

Ainda não foi descartada a possibilidade de uma atentado terrorista no local.