Três insurgentes são mortos a tiros no Daguestão A polícia da república russa do Daguestão informou que três supostos insurgentes foram mortos hoje em um tiroteio com as forças especiais russas. Um porta-voz do Ministério do Interior do Daguestão, Vyacheslav Gasanov, afirma que quatro suspeitos foram cercados pela polícia antes da manhã de hoje em uma casa na cidade de Dagestanskiye Ogni, no sul do país. Os suspeitos se recusaram a obedecer à polícia e abriram fogo contra as forças especiais. Três foram mortos no local e um quarto se rendeu.