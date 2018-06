Três jornalistas da TV Al-Manar são mortos na Síria

A Al-Manar identificou os três como o repórter Hamza al-Haj Hassan, o técnico Halim Allaw e o cinegrafista Mohammed Mantash. Dois outros profissionais também ficaram feridos.

O grupo militante libanês Hezbollah é um firme aliado do governo sírio do presidente Bashar Assad. Combatentes do grupo viajaram para a Síria e têm sido usados para ajudar as tropas locais a garantir a segurança de áreas próximas à fronteira com o Líbano.

Apoiado por integrantes do Hezbollah, o governo sírio tomou pelo menos três comunidades na fronteira com o país vizinho, incluindo Maaloula, ao norte de Damasco.

A Al-Manar afirmou que "homens armados" abriram fogo contra o comboio que transportava a equipe da TV, usando um termo frequentemente empregado por autoridades sírias para se referir aos rebeldes que lutam para derrubar o regime de Assad.

A televisão estatal síria informou que a equipe da Al-Manar foi atingida junto com uma equipe do canal estatal iraniano Al-Alam. Fonte: Associated Press.