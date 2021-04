Três mísseis atingem aeroporto de Bagdá, onde há base militar americana

BAGDÁ - Três mísseis atingiram o aeroporto de Bagdá, onde está localizada uma base militar com soldados americanos e iraquianos, na noite desta quinta-feira, 22, disseram fontes de segurança à Agência France-Presse.

Os projéteis atingiram a seção da base aérea onde estão as tropas iraquianas, que dividem o espaço com soldados norte-americanos no âmbito da coalizão anti-jihadista que opera no Iraque.

Mais informações em breve. /AFP