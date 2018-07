Três morrem baleados perto de universidade Pelo menos três pessoas morreram e duas ficaram feridas quando um ou dois atiradores entraram numa festa, no sábado à noite, em um condomínio vizinho à Universidade de Auburn, no Estado do Alabama, nos EUA. A polícia não deu detalhes. De acordo com testemunhas, os disparos começaram depois de uma discussão sobre uma mulher. Um jogador de futebol americano estaria envolvido no caso.