Três morrem e 13 ficam feridos em choque entre trens na Alemanha

FRANKFURT - Três trabalhadores de uma linha de trem alemã foram mortos nesta sexta-feira, 13, e outros 13 ficaram feridos depois de um choque entre um trem de passageiros e um veículo de manutenção da via na região leste de Frankfurt.

O motorista do trem e dois funcionários que faziam a manutenção não resistiram ao choque. Cerca de 35 passageiros estavam a bordo do veículo, operado pela companhia nacional de trens. Autoridades locais estão investigando as causas do acidente.