Três morrem e ao menos 200 ficam feridos após tornado na República Checa

PRAGA — Um tornado com ventos de até 300 quilômetros por hora causou a morte de três pessoas e deixou cerca de 200 feridos na República Checa, informou o serviço de emergência da região de Morávia do Sul. O revés meteorológico ocorreu na noite de quinta-feira, 24, quando fortes tempestades atingiram todo o país. Sete cidades e vilas foram seriamente danificadas, com prédios inteiros transformados em ruínas e carros capotados. Mais de 120 mil residências ficaram sem eletricidade.

"Infelizmente, não conseguimos salvar três pessoas", disse a porta-voz Hedvika Kropackova à France Presse. Ela acrescentou que 63 pessoas foram hospitalizadas, 10 delas em estado grave. "Mas haverá mais, pois continuamos a transferir as pessoas que ficaram feridas durante a noite", afirmou.

Leia Também Caso de violência policial na República Checa é comparado à morte de George Floyd

Cerca de 360 policiais foram enviados para a área, além de militares. Equipes da Áustria e Eslováquia também se juntaram aos esforços de resgate. Os bombeiros pediram que a população não se desloque aos locais afetados para ajudar, devido ao mau estado de algumas vias. Drones e helicópteros vasculham os escombros em busca de mortos e feridos.

"É uma grande tragédia", disse o primeiro-ministro Andrej Babis. Ele está em Bruxelas para participar de uma cúpula da União Europeia e planeja visitar a região na sexta-feira.

Marek Babisz, vice-prefeito de Hrusky, uma das cidades afetadas pelo tornado, disse a uma estação de rádio que metade do município foi quase completamente destruída. “A igreja está sem torre, a escola primária não tem mais telhado e isolamento, restaram apenas paredes do que eram casas. Há feridos, é realmente terrível.”

O tornado deixou cenas de grande devastação, com carros capotados e prédios com paredes e tetos desabados. “Em dez minutos a cidade foi devastada. Depois, não havia sinal telefônico e os bombeiros demoraram uma hora para chegar,” disse Marek Kosut, prefeito de outra pequena cidade, à emissora de televisão pública CT./AP, AFP e EFE