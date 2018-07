Três morrem em tiroteio em supermercado Pelo menos três pessoas morreram ontem em um tiroteio em um supermercado de Old Bridge, em New Jersey, a 40 quilômetros de Nova York. O autor dos disparos está entre as vítimas. O estabelecimento foi fechado no momento do ataque e reabriu duas horas mais tarde. Fontes policiais afirmaram que uma das vítimas é uma mulher de 18 anos. O atirador tinha 23 anos. Até ontem não se sabia o motivo do ataque e se o atirador tinha se suicidado ou havia sido morto pelos policiais.