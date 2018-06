Três parlamentares do Amanhecer Dourado são soltos

Um tribunal de Atenas libertou o representante do partido Ilias Kasidiaris sob uma fiança de 50 mil euros (US$ 67,77 mil) e proibiu o porta-voz de deixar o país. Não foi imposta uma fiança para Ilias Panagiotaros ou para Nikos Michos, que também foram proibidos de deixar a Grécia.

Um quarto parlamentar, Ioannis Lagos, ainda está preso e também aguarda julgamento. Os quatro haviam dados depoimentos perante um juiz em uma sessão do tribunal, que começou na terça-feira à tarde e prolongou-se durante a noite, terminando na manhã quarta-feira.

"Essencialmente, isso não muda nada. As acusações ainda existem, a investigação está em curso e as provas estão sendo recolhidas", disse o ministro do Interior Yiannis Michelakis. "Estamos na primeira fase desta investigação".

O líder do partido, Nikos Michaloliakos, que também está preso, deve testemunhar no final do dia, enquanto um sexto parlamentar deve se apresentar ao tribunal na quinta-feira.

A liderança do Amanhecer Dourado foi preso no fim de semana em uma operação desencadeada pela morte do rapper Pavlos Fyssas no mês passado. Todos são acusados de criar ou participar de uma organização criminosa.

O homem preso no local do crime se identificou para a polícia como um membro da Amanhecer Dourado. O partido negou veementemente qualquer envolvimento no assassinato.

Um total de 32 mandados de prisão foram emitidos no caso, incluindo dois para policiais. As autoridades têm feito operações em domicílios de policiais com suspeita de ligações com atividades criminosas.

O partido de inspiração nazista teve um forte crescimento durante a crise financeira na Grécia e se tornar o terceiro mais popular no país. Fonte: Associated Press.