Três parlamentares paraguaios se reúnem com ruralistas Três parlamentares paraguaios e o presidente da Federação da Produção, Indústria e Comércio do país participam em Brasília de almoço com representantes da Frente Parlamentar da Agricultura (FPA). O objetivo, segundo os paraguaios, é mostrar ao governo brasileiro que não houve golpe no país e que tudo foi feito dentro do que determina a Constituição.