Três pessoas, entre elas uma criança de 4 anos, são baleadas na Times Square em NY

Três pessoas, incluindo uma menina de quatro anos, foram baleadas na Times Square, em Nova York, após o início de um tiroteio, neste sábado, 8.

O comissário de polícia de Nova York, Dermot Shea, disse que a família, que mora no Brooklyn, trouxe a criança à Times Square para comprar brinquedos. Segundo ele, a criança e as outras duas vítimas - uma turista de 23 anos de Rhode Island e uma mulher de 43 anos de Nova Jersey - não pareciam ter relação entre si ou com o tiroteio em si. "Parece que os três são espectadores inocentes", disse Shea.

Shea disse que a polícia tinha "uma pessoa suspeita" de quem buscava informações, mas nenhuma indicação ainda sobre o contexto do tiroteio, que ele disse ter começado entre "duas a quatro pessoas".

Shea não forneceu detalhes sobre as condições das vítimas, mas disse que os de 4 e 23 anos foram baleados na perna; ele disse que o homem de 43 anos levou um tiro no pé.

As taxas de criminalidade aumentaram em Nova York e em outras cidades americanas no ano passado; as explicações para o aumento variam.

Nas décadas de 1970 e 80, a Times Square tinha uma reputação decadente, uma aura que praticamente desapareceu no século 21 à medida que o aumento dos valores das propriedades, a gentrificação e a queda na taxa de criminalidade a transformaram em um playground turístico. / Com informações da Reuters.