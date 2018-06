Três pessoas fazem testes para ebola na Espanha

Entre os possíveis novos casos estão um missionário que retornou à Espanha vindo da Libéria, país atingido pela epidemia da doença, e uma pessoa que teve contato com a assistente de enfermagem Teresa Romero, que recebe tratamento contra o ebola no hospital Carlos III. Ambos sentiram febre, um dos principais sintomas da doença.

A paciente de 44 anos, por sua vez, parece estar com um estado de saúde melhor nesta quinta-feira, com o nível de ebola em seu organismo sendo reduzido, afirmou o porta-voz do Ministério da Saúde espanhol, Fernando Simon.

No voo da Air France estava um nigeriano que começou a apresentar febre e tremores, segundo informaram autoridades espanholas. Ele foi retirado do avião e encaminhado para o hospital. Os demais passageiros foram liberados após fornecerem dados pessoais e serem informados de que devem se internar no centro médico dedicado ao ebola, caso apresentem sintomas.

O avião contava com 163 passageiros e foi isolado em Madri após aterrissar, vindo de Paris. Ele foi levado a uma área especial do aeroporto para ser submetido a uma limpeza. Fonte: Associated Press.