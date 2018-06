Três pessoas morrem em acidente com balão nos Estados Unidos

Um balão de ar quente que carregava três pessoas colidiu com uma linha de transmissão de energia e pegou fogo na frente de centenas de telespectadores horrorizados, na região central da Virgínia, nos EUA. Dois corpos das vítimas fatais do acidente foram encontrados.

Mais de 100 funcionários de equipes de resgate foram acionados para tentar encontrar a terceira vítima e quaisquer vestígios da cesta do balão entre matas e campos da região onde ocorreu o acidente, afirmou a polícia do estado norte-americano. Nenhuma das vítimas foi identificada. Fonte: Associated Press.