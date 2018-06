Três pessoas morrem em tiroteio nos EUA

Atualizada às 16h45

Três pessoas morreram, incluindo um suposto atirador, durante um tiroteio em um shopping no subúrbio de Colúmbia, em Maryland, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada via twitter pela polícia do Condado de Howard.

Segundo informações da polícia, autoridades estão no local para retirar as pessoas com segurança. Os policiais iriam permitir que os lojistas deixassem o shopping após determinar que não havia mais ameaças.

A polícia recebeu um chamado para o número de emergência por volta das 11h15 (horário local) com relatos de tiros no shopping "The Mall in Columbia", que possui cerca de 200 lojas e fica a 48 quilômetros ao norte de Washington. Chegando ao local, os policiais encontraram três mortos, sendo que um deles estava próximo a uma arma e munição.

A polícia acredita que um dos mortos era o próprio atirador. Não há informações sobre as vítimas. Fonte: Reuters e Associated Press.