Três pessoas morrem na Caxemira antes de eleições

Mais de uma dezena de grupos rebeldes tem lutado, desde 1989, pela independência da Caxemira na Índia para se unir com o Paquistão. Rebeldes armados e políticos separatistas insistiram que a região boicote as eleições parlamentares.

Ainda não está claro se as mortes tiveram como intenção dissuadir as pessoas do processo eleitoral. As votações estão marcadas para as duas aldeias na quinta-feira. Fonte: Associated Press.