Três policiais egípcios são mortos na Península do Sina Militantes mataram três policiais egípcios durante a noite em ataques diferentes no norte da Península do Sinai, informaram fontes médicas e do setor de segurança nesta quinta-feira. Três homens não identificados atacaram uma delegacia de polícia na cidade de Sheikh Zuweid, ferindo três policiais. Após o confronto, eles fugiram num veículo, disseram policiais.