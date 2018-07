Três policiais morrem em explosão de uma bomba em Kandahar

CABUL - Três policiais afegãos morreram neste domingo, 10, e três civis ficaram feridos vítimas da explosão de uma bomba na cidade afegã de Kandahar, informou o escritório do governador provincial em comunicado.

A explosão ocorreu às 8h e foi seguida por outra explosão durante a passagem de um comboio das tropas internacionais que só causou ferimentos a um soldado destas.

Os talebans contam com uma notória presença na província de Kandahar, um de suas fortificações tradicionais.

Não longe de ali, na província de Uruzgan, pelo menos dez insurgentes morreram no sábado em combates com a Polícia afegã, disse o chefe da Polícia provincial, Fazal Ahmad Sherzad.

Os talebans aumentaram suas ações em sua ofensiva de primavera, com ataques e atentados contra as tropas internacionais e as entidades afegãs.