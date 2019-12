Três resgatistas morrem em acidente de helicóptero no sul da França

Três resgatistas franceses morreram na noite de domingo, 1, vítimas de um acidente de helicóptero de proteção civil no sul da França, informou o ministro do Interior, Christophe Castaner, na manhã desta segunda-feira, 2.

"Um helicóptero de proteção civil desapareceu ontem à noite e levou consigo três de nossos heróis diários, envolvidos no sul do país. Com tristeza infinita, estendo o apoio nacional a suas famílias e colegas", disse o ministro do Interior francês em um tweet.

Un hélicoptère de la sécurité civile a disparu cette nuit et emporté avec lui 3 de nos héros du quotidien, engagés dans le sud du pays. Avec une infinie tristesse, j’adresse le soutien de la Nation tout entière à leurs familles et leurs camarades. Ce drame nous bouleverse tous. — Christophe Castaner (@CCastaner) December 2, 2019

Algumas horas antes, um homem morreu vítima das fortes chuvas na região, anunciou a prefeitura do departamento de Var. O homem desapareceu às 21h do domingo, horário local, no município de Fréjus, perto de Cannes, e seu corpo sem vida foi encontrado horas depois. Ele possuía um estábulo e foi levado pela correnteza quando saiu para ver como estavam seus cavalos.

Tanto o departamento de Var como os Alpes Marítimos estão em alerta vermelho devido a fortes chuvas, uma semana após outra tempestade que causou seis mortes. As autoridades locais indicaram que houve numerosas inundações e, entre outras medidas, recomendaram que os habitantes da área não deixassem suas casas e não levassem o carro. /EFE