Três servidores civis da Otan são mortos no Afeganistão Uma pessoa vestindo uniforme da força nacional de segurança afegã matou três servidores civis do contingente militar liderado pelos Estados Unidos no Afeganistão neste domingo, informaram autoridades estrangeiras. O ataque ocorreu no oeste afegão e o agressor foi morto, informaram os militares estrangeiros sem fornecer detalhes.