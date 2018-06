As quatro pistas da ponte Interstate 5, que tinha mais de 50 anos, ruíram na metade do caminho entre Seattle e d Vancouver. O acidente foi causado por um caminhão que bateu numa coluna da ponte, informou o chefe da patrulha de polícia do Estado de Washington.

O desmoronamento aconteceu no início de um dos mais movimentados feriados prolongados do ano, o Memorial Day. As informações são da Associated Press.