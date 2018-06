Três soldados da Arábia Saudita são mortos na fronteira com o Iraque

Quatro homens armados atacaram uma patrulha de segurança da Arábia Saudita próxima à fronteira com o Iraque nesta segunda-feira, matando quatro soldados, informou o Ministério do Interior saudita. Um oficial de segurança saudita disse que os atiradores vêm do Iraque. Ele falou sob condição de anonimato.

Este foi o primeiro ataque mortal ao longo dos 1.200 quilômetros da fronteira da Arábia Saudita com o Iraque desde que o reino se juntou à coalizão liderada pelos EUA na luta contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI). Nenhum grupo reivindicou imediatamente a responsabilidade pelo ato.

O porta-voz do Ministério do Interior, Mansour al-Turki, disse que quatro "terroristas" dispararam contra a patrulha na madrugada de domingo para segunda-feira. De acordo com sites do governo saudita, o comandante da guarda de fronteira, Oud Awad al-Balawi, estava entre os mortos.

O Ministério do Interior afirmou que os guardas responderam matando dois agressores. Outros dois tentaram fugir e quando as forças de segurança se aproximaram, um deles detonou seu cinto de explosivos. Um quarto agressor foi morto a tiros por forças de segurança. De acordo com o site de notícias estatal Sabq, os atiradores estavam armados com granadas de mão, pistolas e cintos de explosivos.

Em novembro, o reino ordenou aos moradores próximos a fronteira iraquiana para se retirarem do local por pelo menos um ano a fim de ampliar a zona tampão para 20 quilômetros. O pedido também incluiu o alargamento de zonas tampão na cidade de Hafr al-Batin, próximo ao Kuwait e ao Iraque e na Província de Tabuk, perto da Jordânia.

A Arábia Saudita gastou bilhões de dólares reforçar a segurança e construir uma cerca fortificada ao longo da fronteira após a guerra liderada pelos EUA no Iraque e suas consequências violentas. / AP