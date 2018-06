Três tiroteios nos EUA deixam quatro pessoas mortas

Baylous identificou as duas vítimas do tiroteio em Cheat Lake como Sharon Kay Berkshire, de 39 anos, e David Frum, de 28 anos. Baylous não informou detalhes sobre os outros tiroteios. A polícia está procurando um suspeito pelos três atos violentos, chamado Jody Lee Hunt, de 39 anos, e por uma caminhonete Ford F-150.

De acordo com registros de um tribunal, Sharon abriu um processo de violência doméstica contra Jody no mês passado. Os registos judiciais também indicaram que não havia ordens de proteção atualmente em vigor para Sharon.

As escolas locais foram fechadas, mas a West Virginia University, disse que não havia nenhuma ameaça imediata no campus. As classes foram retomadas nesta segunda-feira após o feriado de Ação de Graças. "O incidente não está associado a WVU nem aconteceu dentro ou perto do campos", afirmou a universidade em um comunicado. Fonte: Associated Press.