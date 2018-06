Tribunal adia julgamento de Morsi para 8 de janeiro

Assim que o julgamento teve início, o juiz pediu ao ex-presidente que se identificasse com réu. Morsi declarou que "eu sou o doutor Mohammed Morsi, o presidente da república. Eu sou o legítimo presidente do Egito". Ele também afirmou que "eu me recuso a ser julgado por este tribunal".

Morsi afirmou que o tribunal não tem jurisdição sobre ele e que os líderes do golpe, que o tirou do poder em 3 de julho, devem ser julgados. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.