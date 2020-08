Tribunal anula pena de morte contra terrorista da Maratona de Boston 

BOSTON - Um tribunal federal de apelações anulou nesta sexta-feira, 31, a sentença de morte de Dzhokhar Tsarnaev por ajudar a realizar o ataque de 2013 na Maratona de Boston, que matou 3 pessoas e feriu mais de 260.

O tribunal em Boston confirmou grande parte da condenação de Tsarnaev, mas ordenou a um juiz de instância inferior que realize um novo julgamento estritamente sobre a sentença que Tsarnaev deveria receber pelos crimes elegíveis à pena de morte pelos quais ele foi condenado.

Uma porta-voz do procurador Andrew Lelling disse que seu escritório está analisando a decisão e se pronunciará os próximos dias e semanas. Um advogado de Tsarnaev não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A juíza Ojetta Rogeriee Thompson, em sua decisão, disse que o trabalho do juiz de instrução “ficou aquém” ao conduzir o processo de seleção do júri e assegurar que poderia eliminar jurados parciais, expostos à publicidade pré-julgamento em torno do caso de grande relevância.

Tsarnaev e seu irmão mais velho, Tamerlan, provocaram cinco dias de pânico em Boston em 15 de abril de 2013, quando detonaram duas bombas caseiras de panela de pressão na linha de chegada da maratona e depois se esconderam.

Três noites depois, quando tentavam fugir da cidade, eles provocaram uma nova rodada de terror em Boston ao roubar um carro e depois matar a tiros o policial Sean Collier, do câmpus do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). O irmão de Tsarnaev morreu mais tarde naquela mesma noite, após um tiroteio com a polícia./Reuters