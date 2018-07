Tribunal decide que fotos de Kate devem ser entregues

NANTERRE, FRANÇA - Um tribunal francês ordenou que a editora da revista Closer entregue em 24 horas todas as cópias digitais das fotos da princesa Kate de topless. Também foram proibidas futuras divulgações do que a corte chamou de "exibição brutal" dos momento íntimos de Kate e do príncipe William.

De acordo com a decisão divulgada nesta terça-feira, 18, a editora terá que arcar com uma multa diária de 10 mil euros ($ 13 mil dólares) se não entregar as fotos publicadas na última sexta-feira. Em comunicado, o duque e a duquesa de Cambridge disseram que "saúdam o veredicto do juiz". Maud Sobel, um dos advogados do casal, descreveu a sentença como "maravilhosa".

A revista também não poderá republicar as imagens em seu site. A decisão, no entanto, fala apenas das fotos já divulgadas. Tecnicamente, a Closer ainda poderia publicar fotos inéditas.

O casal real também está processando criminalmente o fotógrafo, mostra da persistência em proteger sua privacidade. Caso o processo vá em frente, o paparazzi (de identidades ainda desconhecida) pode pegar até um ano de prisão.

