Tribunal do Egito anuncia greve, diz agência estatal O Tribunal Superior Constitucional do Egito anunciou neste domingo que iniciou uma greve sem previsão de término no que chamou de "dia negro" para o judiciário, após manifestantes muçulmanos bloquearem o acesso ao tribunal em protesto contra a análise da nova constituição do país, informou a AFP. A instituição informou que "suspenderia os trabalhos por período indeterminado" em nota divulgada pela agência estatal Mena. As informações são da Dow Jones.